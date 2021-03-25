Холодную воду отключат жителям двух улиц в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холодную воду отключат жителям двух улиц – Кирова и проспекта Гагарина в Смоленске 26 марта. Причина – ремонт сетей.

В зону отключения попадает дом №15 по улице Кирова и №№12/1, 15 и 17 на проспекте Гагарина.

Отключение произойдет утром в 09.00, подача возобновится в районе 17.00. Подвоз воды будет производиться по заявкам жильцов. Телефон для заказа - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее Смоленскэнерго приступило к реализации инвестиционной программы 2021 года. Приоритетными направлениями остаются проекты, направленные на реконструкцию и модернизацию воздушных линий, а также услуги по техприсоединению потребителей и установку современных приборов учета (подробнее).