Дорогу к детскому саду «Загадка» в Смоленске отремонтируют. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Дорогу к детскому саду «Загадка», что на улице 25 Сентября в Смоленске, отремонтируют весной 2021 года, сообщил в ходе личного приема Глава Смоленска Андрей Борисов. С жалобой на дорогу обратился местный житель. Сегодня путь к образовательному учреждению оставляет желать лучшего – кругом ямы и ухабы.

Андрей Борисов рассказал, что в этом году из областного бюджета городу выделена субсидия для ремонта межквартальных проездов. Первыми значатся несколько десятков таких участков, в том числе и проезд от дома 1 по улице Маршала Соколовского, вдоль домов 44, 52 по ул. 25 Сентября, до Детского сада «Загадка».

Планируется не только отремонтировать дорогу, но и установить новые бордюры.

Также, как ранее писала "КП", в Смоленске памятник истории и культуры «Теремок» получит деньги на реставрацию. Проектная документация согласована.