Три фуры с 60 тоннами нелегальных груш задержали в Смоленской области. Фото: пресс-служба смоленской таможни.

Сотрудники смоленской таможни остановили три автомобиля с 60 тонными груш, которые перевозили без документов. В двух машинах первый ряд грузовых отсеков был заставлен пустыми коробками с маркировкой белорусских товаров. А в третьем по документам должно было перевозиться немецкое пиво.

- Документов на фрукты не было, поэтому машины задержаны, а продукция отправлена на склад, - рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни Марат Мирзоев.

Материалы дела переданы в Управление Россельхознадзором по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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