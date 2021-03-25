Ремонт общественной бани начали в райцентре Смоленской области. Фото: duhov.admin-smolensk.ru.

Ремонт общественной бани начали в Духовщине, сообщает администрация муниципалитета. В настоящий момент разработана и находится на государственной экспертизе проектно-сметная документация, необходимая для ремонта кровли здания, помещений, замены всех инженерных коммуникаций.

Параллельно ведётся подготовительная работа для газификации здания.

А Холм-Жирковском районе появится пожарная часть. Станцию возведут на территории Батуринского дома-интерната для престарелых и людей с инвалидностью.