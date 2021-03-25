Смоляне внесли изменения в эскиз по благоустройству Солдатского озера

Местные жители хотят видеть у водоема медицинский пункт, торговую точку продажи мороженного и прохладительных напитков и отремонтированную спортивную площадку. Фото: администрация г. Смоленска.

Изменения обсудили в Администрации Заднепровского района.

Главный архитектор Смоленска Николай Васнецов представил проект реконструкции, в котором подробно отражены все потенциально возможные виды работ, в том числе обустройство пешеходных дорожек, подхода к роднику, зоны для пикников. Но жители Заднепровья внесли свои предложения в эскиз – люди хотят видеть у водоема медицинский пункт, торговую точку продажи мороженного и прохладительных напитков и отремонтированную спортивную площадку.

Обсуждение обещают продолжить, отметили представители городской администрации.