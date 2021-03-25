В Смоленске депутат поможет школе №5. Фото: smolsovet.ru.

Депутат городского парламента лично посетил школу, чтобы посмотреть какая помощь требуется учреждению. Поговорив с директором школы №5 Тамарой Оловянниковой Александр Зеленский решил помочь учреждению, приобретя два водонагревателя, которые планируется установить на первом и втором этаже учебного корпуса.

- Процесс обучения должен проходить в уютной и теплой атмосфере, особенно для детишек отдаленного от центра города поселка Красный бор, - сказал депутат.

Ранее смоляне внесли изменения в эскиз по благоустройству Солдатского озера. Местные жители хотят видеть у водоема медицинский пункт, торговую точку продажи мороженного и прохладительных напитков и отремонтированную спортивную площадку.