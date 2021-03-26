12 улиц очистили от пыли и песка в Смоленске. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

В скверах и дворах областного центра на смену растаявшему снегу пришли пыль и песок. Уже несколько дней фото подтверждением этому смоляне делятся в соцсетях.

Меж тем, в администрации Смоленска сообщили, что за минувшие сутки коммунальщики провели уборку на улицах Большая Советская, Большая Краснофлотская, Кирова, Шевченко, Попова, 12 лет Октября, Радищева, Беляева, в Парке Пионеров, Коммунистической и в сквере за бывшим кинотеатром «Октябрь».

Очистка территорий от грязи ведётся смоленским Зеленстроем, а дворы находятся под ответственностью управляющих организаций, напоминают в администрации. На уборку улиц массово вышла техника организации «СпецАвто» - подметально-вакуумные машины, тракторы со щетками, погрузчики и самосвалы.

Ранее “КП” писала, что в пятницу столбики термометра поднимутся до +10 градусов.

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