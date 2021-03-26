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Общество26 марта 2021 8:09

41 межквартальный проезд отремонтируют в Смоленске

Приступить к работам планируют в самое ближайшее время
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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41 межквартальный проезд отремонтируют в Смоленске.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первым делом, ремонтировать будут те дороги, которые примыкают к социальным учреждениям - больницам, школам, детским садам. При выполнении работ намерены использовать комплексный подход – помимо ремонта дорожного полотна, планируется строительство тротуаров и обустройство уличного освещения.

Ремонтировать дороги будут в ближайшие пять лет. Общий объем финансирования составит около 1 млрд рублей.

Ранее «КП» писала об одной из них – дороге к детскому саду на улице 25 Сентября.