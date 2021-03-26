В Смоленском Поозерье установили 5 гнезд для аистов. Фото: Смоленское Поозерье, ВК.

В Смоленском Поозерье установили 5 искусственных гнездовых платформ для гнездования белых аистов, сообщает пресс-служба нацпарка. Работы прошли в деревнях Березуги, Корево, Агеевщина, Рыковщина в местах многолетнего гнездования птиц на месте старых сооружений.

- Акция проведена в рамках реализуемого в Демидовском районе Смоленской области природоохранного проекта Волонтёрского центра помощи аистам «Дом белого Аиста» и общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России», направленного на сохранение популяции белого аиста в районе, - сообщили в пресс-службе парка.

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