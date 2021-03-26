В Смоленске кинологи спасли попавшую в ловушку собаку. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Смоленске сотрудники Кинологического поисково-спасательного отряда пожарно-спасательного центра спасли бездомную собаку, упавшую в бетонную яму. Инцидент произошел в Заднепровском районе города. Об этом спасателям сообщил местный житель: проходя мимо заброшенного здания он услышал лай собаки, которая таким образом пыталась привлечь к себе внимание.

- По приезду работники отряда с помощью специальных приспособлений достали четвероногого с глубины трех метров и отпустили, - сообщает Пожарно-спасательный центр на своей странице ВКонтакте.

Сообщается, что животное не пострадало.