В 11 муниципалитетах Смоленской области обнаружили коронавирус. Фото: из архива "КП".

За сутки новых заболевших COVID-19 выявили в 11 муниципалитетах Смоленской области, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом. В областном центре поставили больше всего положительных тестов - «плюс» 32. Вторым по приросту заболевших идет Починок - там обнаружили еще 10 инфицированных. На остальных территориях региона выявили не больше 5 новых случаев заболевания.

Также сообщается, что под присмотром врачей на Смоленщине находится 3294 человека, из них 2653 - в режиме самоизоляции, а 641 - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» сообщала, что Новые 1600 доз вакцины «Спутник V» получили смоляне. Всего в регион поступило более 35 тысяч доз.

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