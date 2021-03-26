Уникальный кирпич с японскими иероглифами нашли в Смоленске. Фото: ГТРК Смоленск.

Уникальный кирпич с японскими иероглифами нашли в Смоленске. Находка сразу же вызвала интерес у исследователей. Краеведы расшифровали надпись, которая звучит так: «Великая Япония тяжко трудится». Вероятнее всего, речь идет о собственной судьбе и поражении Японской империи.

Отмечается, что кирпич является в своем роде уникальной находкой для Смоленска и России в целом, потому что аналогов пока нет. Сама надпись не штампованная, а прочерченная, видимо, какой-то палочкой, сообщает ГТРК Смоленск со ссылкой на коллекционера редких кирпичей Василия Васильева.

К слову, найден уникальный кирпич был на дачном участке в Демидовке Смоленского района во время работ по прокладке водопровода.

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