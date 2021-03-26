2890 дорожных знаков и 95 остановок установили в Смоленской области. Фото: ОГБУ "Смоленскавтодор".

В 2020 году в Смоленской области установили 2890 дорожных знаков и 95 остановок. Объекты появились на региональных трассах, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, основной задачей нацпроекта является повышение безопасности для водителей и пешеходов на дорогах.

Кроме того, на отремонтированных дорогах сделали 11,9 тысяч метров бортиков, 2,4 тысячи пешеходных ограждений, нанесли 397,1 тысяч метров разметки и обустроили 14,8 тысяч метров тротуаров. Также 50 переходов были оборудованы автономными светильниками.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области установили новые комплексы фотовидеофиксации и светофоры.

Также этой весной в Смоленске отремонтируют 41 межквартальный проезд.