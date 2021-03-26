16 тонн сена и трактор сгорели в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

16 тонн сена и трактор сгорели в деревне Щеголево Новодугинского района. Пожар произошел около 12.00.

- Пожарные несколько часов сдерживали распространение огня. Ни люди, ни домашний скот не пострадали, - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сейчас специалисты выясняют откуда занялся пожар, могла ли вспыхнуть стоящая во дворе сельскохозяйственная машина или огонь вспыхнул на заготовках.

Ранее "КП" писал, что в Холм-Жирковском районе хотят построить пожарную часть. Работы начнутся в 2022 году.