Смолянин взял 5 кредитов и отдал 1,3 млн рублей мошенникам-брокерам. Фото: из архива "КП".

Потерпевший нашел в интернете сайт брокерской компании, которая занимается валютными торгами. После регистрации мужчине позвонил неизвестный, представился брокером и рассказал о возможности получения стабильного дохода при участии в валютных торгах. Для участия необходимо было перевести первоначальную сумму для дальнейшего ее увеличения, смолянин согласился.

- Мужчина взял в банке 5 кредитов и перевёл на чужой счёт 1,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону. - Прошло время, а прибыли от псевдоторгов потерпевший не увидел. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Установлено, что звонки заявителю осуществлялись с абонентских номеров Вологодской области. Возбуждено уголовное дело.

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