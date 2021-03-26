На 25 марта на 11 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус. Фото: из архива "КП".

Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 11 муниципалитетах Смоленской области, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом. В областном центре ковид-положительных пациентов бо на 32 больше. Вторым по числу заболевших называют Починок - +10 жителей обратились с признаками инфекции, в Сафонове - +5, Рославле - +4, Ярцеве - +3. На остальных территориях зафиксированы единичные случаи болезни.

В настоящее время под присмотром врачей на Смоленщине находится 3294 человека, из них 2653 - в режиме самоизоляции, а 641 - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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