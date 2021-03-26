В Смоленске планируют расширить категорию детей, получающих бесплатное питание. Фото: smolensk.er.ru.

Фракция «Единая Россия» в горсовете поддержала эту инициативу. На эти цели могут направить более 330 тысяч рублей.

«В Смоленске 34 ребенка с ограниченными возможностями здоровья проходит обучение на дому. Предлагаем обеспечить их ежедневными бесплатными завтраками. Они смогут получать питание продуктовыми наборами, либо в виде финансовой компенсации», - пояснила председатель комиссии горсовета по социальной сфере Раиса Дижиченко.

Продукты можно будет получить в образовательных организациях, а компенсация будет поступать на расчетный счет, который укажут родители.

Напомним, в ноябре прошлого года по предложению единороссов Смоленский городской Совет дополнительно увеличил расходы на питание школьников, которые попадают под льготные категории. Изменения вступили в силу 1 января 2021 года.