На железнодорожном вокзале Смоленска отключат декоративную подсветку в поддержку экологической акции «Час Земли». Фото: РЖД.

Московская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли», цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Так, в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30 на железнодорожном вокзале Смоленска железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку.

Проведение акции позволит сэкономить порядка 50 кВт электроэнергии.

2021 год объявлен в компании ОАО «РЖД» годом экологии. Холдинг ежегодно реализует экологическую стратегию, направленную на защиту окружающей среды, разумное использование природных ресурсов, сохранение благоприятной экологической обстановки в зоне функционирования железнодорожного транспорта.