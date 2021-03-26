Холодную воду отключат 30 и 31 марта в Смоленске. Фото: из архива "КП".

В Смоленске отключат холодное водоснабжение на трёх улицах 30 и 31 марта, передает СМУП Горводоканал в Твиттере. Ресурс временно исчезнет из-за проведения ремонтных работ.

Так, 30 марта, воду отключат на Шевченко в домах 91г, 91д, 93а, б, г, д. А 31 марта коммунальной услуги не будет на Багратиона д. 10, 12/13, 14/12, 16, 22 и на Нахимова д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а и 11. Отключение произойдет в 9.30 утра.

Коммунальщики обеспечат подвоз воды. Заказать ресурс можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

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