Депутаты смоленского горсовета поддержали увеличение вдвое размера премии имени Ю. А. Гагарина

Фото: Smolsovet.ru.

26 марта, на очередной сессии, депутаты Смоленского городского Совета поддержали увеличение вдвое размера премии имени Ю. А. Гагарина, которая ежегодно присуждается смоленским школьникам.

- Считаем, что подобные инициативы по поддержке подрастающего поколения крайне важны. Особенно знаменательно, что такое решение принято депутатами в 60-ю годовщину празднования Первого полёта в Космос нашего прославленного земляка – Юрия Алексеевича Гагарина, - отметила спикер Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Таким образом, начиная с 2021 года 12 юных лауреатов премии за первое место будут получать по 10000 рублей, за второе – по 8000 рублей, за третье – по 6000 рублей, рассказала пресс-служба горсовета.

Победители ежегодно выявляются в четырёх номинациях: успехи в учёбе и научно-исследовательская работа; высокие спортивные результаты; достижения в творческой деятельности и активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации. Решение о присуждении премии имени Ю.А. Гагарина в 2021 году и о присвоении звания «Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина» было принято на этой же сессии.

Ранее по инициативе фракции «Единая Россия» выросли с 5000 до 10000 рублей премии имени М.К. Тенишевой и М.И. Глинки, присуждаемые за творческие достижения учащимся смоленских учреждений дополнительного образования детей.