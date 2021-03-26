Смоленский горcовет обеспечит бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

Фото: Smolsovet.ru.

Депутаты в Смоленске расширили перечень категорий детей, которые получают бесплатное питание за счёт средств бюджета Смоленска. Меру социальной поддержки получили учащиеся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. На эти цели планируется направить более 330 тысяч рублей.

Ранее питание смоленских школьников финансировалось из местного бюджета, а с начала этого учебного года после изменения федерального законодательства ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание за счет средств федерального бюджета. Из сэкономленных облцентром средств по предложению фракции партии «Единая Россия» с 1 января удалось дополнительно увеличить расходы на предоставление завтраков и обедов для отдельных категорий детей.

– В ноябре мы приняли решение, позволяющее бесплатно обеспечивать горячим питанием школьников, попадающих под льготные категории. А сегодня поддержали предложение включить в перечень учащихся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, – отметила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Детям-инвалидам, обучающимся на дому в Смоленске, смогут заменить горячее питание продуктовыми наборами или деньгами. Как сообщила начальник управления образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска Ольга Гильденкова, продуктовый набор можно будет получить в школе, а финансовая компенсация будет перечисляться на расчетный счёт, предоставленный родителями.

Данное решение городского Совета вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.