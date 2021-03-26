«Смоленскэнерго» обновило уличное освещение в Рославльском районе. Фото: Смоленскэнерго.

В 2021 году была произведена замена устаревших типов светильников на 661 светодиодный светильник уличного освещения. Работы выполнялись квалифицированными специалистами Рославльского района электрических сетей с соблюдением требуемых сроков и применением современных технических средств в течение января и февраля.

«Реализуемые мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей. За счет применения современных энергоэффективных технологий и решений они позволят сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками.

В 2020 году специалисты Рославльского района электрических сетей филиала совместно с администрацией в рамках оказываемой дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» также проводили активную работу по модернизации систем уличного освещения района. Всего в прошедшем году энергетики смонтировали и заменили на территории района 794 светильника, провели ревизию 9 шкафов учета наружного освещения, выполнили замену пускателей и фотореле. В настоящее время на техническом обслуживании Рославльского РЭС находится 4953 светильника.

Производственная база, наличие собственного парка спецтехники и квалифицированный персонал позволяют Смоленскэнерго качественно проводить ремонтные и монтажные работы, а также модернизировать системы уличного освещения, в том числе с применением энергоэффективных технологий, в соответствие с требованиями ГОСТ и пожеланиями заказчика», - рассказали в филиале.