Адреса межквартальных проездов для ремонта утвердили в Смоленске. Фото: сайт Единой России.

В Смоленске утвердили адреса межквартальных проездов, которые будут отремонтированы весной 2021 года.

Первыми приведут в порядок территории, ведущие к детским садам, школам и больницам. Кроме самих дорог заменят тротуары и уличные фонари. Подход к благоустройству обещают сделать комплексным.

Ранее подобные ремонтные работы не проводились, так как территории не попадали в действующие программы: большая часть межквартальных проездов не имела собственника и не была размежевана. В 2021 году в списке 41 проблемный участок. Полный список для ремонта можно посмотреть здесь.

Отметим, ранее руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов и секретарь реготделения партии, председатель облдумы Игорь Ляхов обратились к губернатору Алексею Островскому. По итогам встречи глава региона поддержал инициативу.

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