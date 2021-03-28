Фото: Culture.ru.

Объединенный музей Юрия Гагарина в Смоленской области получил федеральный статус. Теперь учреждение находится под прямым управлением Министерства культуры. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе Гагаринской администрации.

Принятие имущественного комплекса музея в федеральную собственность поручено провести Росимуществу вместе с Министерском культуры и администрацией Смоленской области. Инициатором идеи выступила дочь первого космонавта, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Данное обращение поддержал президент Владимир Путин еще в 2019 году.

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