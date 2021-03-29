Новые случаи коронавируса выявлены на 12 территориях. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

Оперштаб обновил статистику по заболевшим коронавирусом в Смоленской области. За сутки COVID-19 подтвердился у 59 человек.

По состоянию на 28 марта на территории Смоленской области зарегистрировано 28039 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11414 - в областном центре. Смоленск, Ельня, Гагарин, Починок, Сафоново лидируют по числу заболевших.

Под наблюдением врачей 2899 человек, из них 2291 - в режиме самоизоляции, 608 - в стационаре. Всего в регионе проведено 368 126 лабораторных исследований.

Ранее «КП» писала, что что в России снизился коэффициент распространения коронавируса. На этой неделе в 10 регионах нашей страны с самой высокой заболеваемостью такой показатель не превысил единицу. Эксперт Роспотребнадзора объяснил, что это значит.