В Смоленске ищут пропавшего Николая Володченкова. Фото: ПСО "Сальвар".

38-летний Николай Володченков пропал 27 марта – ушел из дома по улице Шевченко и до настоящего времени не вернулся.

Высокий и худой мужчина был одет в светло-коричневую куртку, кирзовые сапоги, на голове – кепка.

В Смоленске ищут пропавшего Николая Володченкова. Фото: ПСО "Сальвар".

Смолян просят сообщить известную им информацию о местонахождении мужчины. Подробные приметы пропавшего в ориентировке ниже.

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