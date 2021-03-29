Смолянка проведет полгода в колонии за неуплату алиментов сыну. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Женщина до сих пор не приступила к исполнению своих обязательств. Мальчика воспитывает опекун.

- До лишения родительских прав женщина исправно платила деньги на содержание ребенка, но в какой-то момент перечисления прекратились. Приставы пытались убедить женщину в необходимости платить за содержание ребенка, но она так и не стала на путь исправления, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

Приговором Гагаринского районного суда должница признана виновной неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и ей назначено наказание в виде 6 месяцев колонии – поселения. Под стражу смолянку взяли в зале суда.

Ранее в Смоленске бывший директор парка в Соловьиной роще получил 3 года условно. Чиновник связан с незаконной продажей здания.