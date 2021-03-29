Смолянка перевела мошенникам более 2,6 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщине поступали звонки с 66 различных неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками банка и убеждали, что с ее счета пытаются списать деньги и его нужно защитить.

- Взволнованная женщина доверилась незнакомцам и даже не стала перепроверять в банке истинность их слов. Смолянка сняла деньги со счета и отправила на 110 различных абонентских номеров, - сообщили в пресс-службе УВД по региону.

Полицейские выяснили, что потерпевшей звонили с номеров города Москвы и Санкт-Петербурга.

Подозреваемые не установлены.

Ранее "КП" писала, что смолянка проведет полгода в колонии за неуплату алиментов сыну. Долг перед 13-летним ребенком превысил полмиллиона рублей.