Смоленскэнерго реализовало комплекс мероприятий перед паводками. Фото: предоставлено героем публикации.

В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий, сообщает пресс-служба компании. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года. Мероприятия проводились с целью обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов во время весеннего половодья.

До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По сообщению администрации Смоленской области, прохождение весеннего половодья ожидается в сроки близкие к средним многолетним показателям. В целом, на реках региона подъем воды опасных отметок не достигнет. Мониторинг уровня воды осуществляется в круглосуточном режиме на 11 гидрологических постах.

«В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области). По оценкам специалистов, степень риска затопления низкая, но энергетики принимают необходимые меры, чтобы исключить любые неожиданности.

В Смоленскэнерго имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в филиале в постоянной готовности находятся 10 мобильных бригад общим составом 56 человек. Кроме того, при крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к аварийно-восстановительным работам готовы приступить 113 аварийно-ремонтных бригад (433 человека) и 192 единицы техники Смоленскэнерго. Парк передвижных РИСЭ состоит из 31, суммарной мощностью 1834 кВт и может обеспечить резервное энергоснабжение социально-значимых объектов.

Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны», - отметили в филиале.

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