Во вторник в Смоленске на смену солнца придет дождь. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В последний вторник марта существенных изменений в погоде не будет. В первую половину дня будет солнечно, во второй – пойдет дождь.

– Осадки пройдут и ночью, но будут они небольшими и лишь местами, кроме того, ночью некоторые районы укроет слабый туман, – отмечают синоптики.

Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +7°C…+12°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Ветер южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Ранее «КП» писала, что до 1 сентября планируют благоустроить центральную часть. города Гагарин. Там же появится сквер, посвященный 60-летию полета человека в космос (подробнее).