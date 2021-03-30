В Смоленске нашли маленькую сову с поврежденным крылом. Фото: ВКонтакте.

В Смоленске нашли маленькую сову с поврежденным крылом – птица сидела на стволе одного из деревьев в центре Смоленска. Местные жители забрали хищника домой на передержку.

– Это маленький сыч, птица хищная, будьте аккуратнее, – предупреждают местные жители в паблике «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Отметим, это не первый визит хищников в город. Около недели назад защитники животных поймали крупную особь. После обследования сыч был выпущен в лес.

Ранее "КП" писала о первом крупном пале сухой травы. Горела территория около озера ТЭЦ-2.