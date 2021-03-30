Пять кандидатов примут участие в допвыборах в Смоленскую облдуму. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять кандидатов примут участие в дополнительных выборах в Смоленскую облдуму, сообщила председатель облизбиркома Олеся Жукова на пресс-конференции, посвященной итогам выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.

Первоначально кандидатов было шесть, но одному (от партии «Родина») было отказано из-за недостаточного для регистрации количества достоверных подписей избирателей.

Голосование пройдет два дня – 15 и 16 мая 2021 года с 8.00 до 20.00 часов.

Ранее «КП» писала, что Смоленский горcовет обеспечит бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому. Дополнительные 330 тысяч рублей выделены на эти цели

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