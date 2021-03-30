Смолянам напомнили правила весенней рыбалки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с весенним нерестовым ходом рыбы и в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 453 «Об утверждении правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» на водоемах Смоленской области введены ряд ограничений. Из-за нереста рыбы разрешается рыбалка на удочку с берега, при этом крючков у одного рыбака должно быть не больше двух.

Ограничения действуют с 22 марта по 1 июня 2021 года в Десногорском и Смоленском водохранилищах (водоемы-охладители АЭС и ГРЭС). На остальных водоемах - с 1 апреля по 10 июня 2021 года.

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