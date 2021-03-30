11 смолян задержали за нарушение правил режима повышенной готовности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 11 смолян задержали за нарушение правил режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда.

9 человек получили предупреждения, один штраф в размере 1100 рублей, еще один пойман за повторное нарушение. Ему судья назначил наказание в 15 тысяч рублей.

По состоянию на 29 марта на территории Смоленской области зарегистрировано 28091 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11439 - в областном центре.