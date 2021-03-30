Локомотивные бригады прошли дополнительные инструктажи из-за активизации «зацеперов». Фото: пресс-служба МЖД.

С локомотивными бригадами пригородных поездов на Московской железной дороге проведены дополнительные инструктажи о действиях в случае обнаружения нарушителей правил безопасного поведения на объектах инфраструктуры. В связи с установлением теплой погоды железнодорожники фиксируют повышение активности так называемых «зацеперов», которые пытаются совершить поездку на внешних элементах подвижного состава.

С начала года на МЖД произошло 3 случая «зацепинга». Один из них – в минувшую пятницу, 26 марта, сообщает пресс-служба компании.

Подобные «увлечения» подвергают опасности не только жизни самих экстремалов, но и отражаются на графике движения поездов. Локомотивные бригады пригородных поездов, замечая зацеперов на встречной электричке, передают информацию дежурным по станции для вызова на место сотрудников полиции.

Московская железная дорога призывает всех соблюдать правила личной безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры. А в период активизации «зацеперов» просим граждан не оставаться безучастными к безответственному и легкомысленному поведению подростков.

Если вы увидели молодых людей, катающихся на крышах вагонов и подножках электропоездов, немедленно сообщите об этом сотрудникам охраны, полиции или машинисту. Помните, от вашего неравнодушия зависит жизнь и здоровье детей.