Смоленскэнерго обучило электрической грамоте читателей библиотеки. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Неделю с 22 по 28 марта 2021 года сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» совместно с администрацией библиотеки № 3 им. Б.Л. Васильева г. Смоленска объявили тематической неделей «Электробезопасность для всех и каждого», сообщает пресс-служба компании.

Онлайн мероприятие проводилось с целью предотвращения стороннего электротравматизма, ознакомления читателей библиотеки с правилами электробезопасности на охоте, рыбалке, пикнике, на дачном участке, при нахождении вблизи охранных зон энергообъектов и др.

Для читателей и подписчиков группы в социальных сетях «Библиотека на Покровке» была подготовлена серия презентаций и свод правил, которые необходимо соблюдать для безопасного взаимодействия с электричеством в быту и на улице. Читатели библиотеки в комментариях поблагодарили энергетиков за предоставленную информацию.

«Специалисты Смоленскэнерго успешно взаимодействуют с библиотеками Смоленска уже несколько лет, предоставляя полезную и интересную информацию для людей разных возрастов. Среди важных тем - электробезопасность сторонних лиц (в том числе детей) вблизи энергообъектов, знакомство с профессией «энергетик», повышение платежной дисциплины потребителей, пропаганда энергосбережения, противодействие хищений электрической энергии и электрооборудования», - прокомментировали в пресс-службе.

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