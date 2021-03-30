Смолянка осталась без телефона, дав позвонить незнакомцу. Фото: из архива издания. Фото: Светлана Макеева

23-летняя смолянка осталась без телефона стоимостью 12 тысяч рублей, дав позвонить незнакомцу. Молодой парень подошел к девушке, когда та прогуливалась по набережной.

- Незнакомец стал имитировать набор номера, а когда девушка отвлеклась - скрылся с похищенным гаджетом в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Однако полицейским удалось задержать воришку – им оказался 22-летний житель столицы региона. Молодой человек сообщил, что похитил мобильный телефон для личного пользования. Похищенное имущество изъято.

Ранее смолянам напомнили правила весенней рыбалки. На ряде водоемах введены ограничения.