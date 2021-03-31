Смолянин за нетрезвую езду по городу направлен на обязательные работы. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Промышленный районный суд вынес приговор водителю, который 2 июля 2020 года сел за руль нетрезвым. Мужчину остановили полицейские около дома №1 на улице площадь Победы. Проверка показала, что у водителя алкогольное опьянение в концентрации 0,717 мг/л в выдыхаемом воздухе.

- Нарушителю назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, также ему запрещено управлять автомобилем 2 года и 6 месяцев, - сообщает пресс-служба суда.

Ранее смолянка перевела мошенникам более 2,6 миллионов рублей. Женщина сняла деньги со счета и отправила на 110 различных абонентских номеров.