Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 марта 2021 8:26

Смолянин за нетрезвую езду по городу направлен на обязательные работы

Водителя сотрудники ГИБДД остановили на площади Победы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Смолянин за нетрезвую езду по городу направлен на обязательные работы.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Промышленный районный суд вынес приговор водителю, который 2 июля 2020 года сел за руль нетрезвым. Мужчину остановили полицейские около дома №1 на улице площадь Победы. Проверка показала, что у водителя алкогольное опьянение в концентрации 0,717 мг/л в выдыхаемом воздухе.

- Нарушителю назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, также ему запрещено управлять автомобилем 2 года и 6 месяцев, - сообщает пресс-служба суда.

Ранее смолянка перевела мошенникам более 2,6 миллионов рублей. Женщина сняла деньги со счета и отправила на 110 различных абонентских номеров.

ЧП