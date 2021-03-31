В Смоленске прошла встреча журналистов с руководителями регионального отделения Фонда Мира

Фото: АиФ Смоленск.

Председатель Правления регионального отделения Российского Фонда Мира Ульяненкова Елена Александровна и ее заместитель Чернова Татьяна Григорьевна на пресс-конференции, организованной “АиФ-Смоленск”, рассказали журналистам и волонтерам о проектах фонда. В частности, речь шла о проектах “Мосты дружбы” и “Дорогами Катюши”, реализованные благодаря Фонду президентских грантов.

Проекты направлены на воспитание патриотических чувств у граждан, укрепление мира и единства народов России и Беларуси. Особое место в процессе реализации проектов занимает формирование чувств дружбы, братства, стремление к миру и любви к Родине.

Фото: АиФ Смоленск.

- В этом году мы отмечаем 60-летие Фонда мира - как смоленского отделения, так и всей международной организации. Это очень важная дата для нас всех: уже больше полувека мы выполняем миротворческую функцию. Рассказывает людям, в основном молодежи и детям, о том, как важно сохранять мир во всем мире и в Смоленской области, как важно улыбаться друг другу и благодарить жизнь за то, что мы живем в спокойное время, - рассказала Председатель Правления Смоленского Фонда Мира.

По словам руководителей, новый проект фонда будет приурочен сразу к нескольким значимым для региона событиям: 80-летию начала ВОВ, 60-летию с первого полета в космос Юрия Гагарина и 60-летию Российского Фонда Мира.

Фото: АиФ Смоленск.

- В рамках нового проекта пройдут конкурсы рисунков и сочинений для детей. Лучшие работы мы включим в сборник и издадим, тем самым сделав подарок участникам проекта. По предыдущему гранту мы ездили в Угру на юбилей Михаила Васильевича Исаковского, а авторов лучших работ в предстоящем проекте мы отвезем на экскурсию на Поклонную гору. Мы побудем в местах, связанных с жизнью и работой Юрия Алексеевича Гагарина. От предыдущих поездок на средства Президентского гранта дети были в восторге. Сейчас ожидаем такой же отдачи, - рассказала заместитель Председателя Правления регионального отделения Фонда Мира Чернова Татьяна Григорьевна.

Напомним, что движение сторонников мира зародилось после ВОВ. Деятельность советских сторонников мира стала частью мирового антивоенного движения, в результате чего в 1961 году была создана одна из самых массовых общенародных организаций - Советский фонд мира. На протяжении всех лет Смоленское областное отделение занимается организацией миротворческих и благотворительных программ в Смоленске и области.