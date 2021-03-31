790 нарушений ПДД выявили в ходе операции «Пешеход» в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области подвели итоги профилактической операции «Пешеход», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. В ходе мероприятия выявлено 790 нарушений, из них 521 нарушение правил перехода пешеходами проезжей части, в том числе - 50 нарушений в части отсутствия световозвращающих элементов.

- Административные протоколу получили 269 водителей, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Смоленской области в школах нашли нарушения в организации питания. Почти к 90 процентам школ есть вопросы по санитарии.