В Смоленске аэродром «Северный» хотят назвать в честь Шеина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэродром «Северный» хотят назвать в честь воеводы Михаила Шеина, сообщают местные СМИ. Чем вызвал такой интерес не сообщается. История аэродрома началась в 1920-х годах, когда после окончания Великой Отечественной войны аэропорт был превращен в военный аэродром.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области появится ряд Центров управления регионом. Также в столице региона пройдет Всероссийская акция «Зажги синим».