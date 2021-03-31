Смоленские предприниматели могут получить льготный микрозаём на покупку франшизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срок кредита - не более 3 лет, ставка - 3%, максимальная сумма - 2 млн рублей (при наличии залогового обеспечения), а если залога нет - 300 тысяч рублей.

Заёмные средства можно использовать на первоначальный взнос, приобретение оборудования, техники, коммерческой недвижимости в рамках договора с франчайзером.

Напомним, предложение по льготному кредитованию бизнеса было разработано в соответствии с поручением губернатора Алексея Островского.

В начале марта, принимая во внимание обращения и пожелания представителей бизнес-сообщества, глава региона поручил департаменту инвестразвития совместно с областным фондом поддержки предпринимательства подготовить программу предоставления льготных микрозаймов на приобретение франшизы.

На сегодняшний день эта подготовительная работа завершена. Смоленские предприниматели могут обращаться за кредитами на воплощение в жизнь своих бизнес-планов. По словам предпринимателей, такая мера господдержки позволит им запустить бизнес «с нуля» при минимуме риска, с учётом опыта и отлаженных бизнес-процессов известных компаний, предоставляющих франшизу.