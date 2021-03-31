Туалет отремонтируют на улице Глинки в Смоленске. Фото: www.google.com/maps.

Туалет отремонтируют на улице Глинки в Смоленске. На отсутствие нормальной общественной удобной пожаловались жители депутату Госдумы Сергею Неверову

- Вопрос удастся решить, сообщил Сергей Неверов в ходе приема граждан.

О чем еще просили жители региона депутата в материале «КП».

Ранее стало известно, что в Смоленске депутат поможет отремонтировать мемориал на Маршала Конева. Ошибки подрядчика хотят устранить в ближайшее время.