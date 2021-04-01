В Смоленске суд вынес приговор иностранцу, который зарезал знакомого и поджег его дом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смоленском областном суде вынесли приговор гражданину Белоруссии, который два года назад зарезал знакомого. Конфликт между мужчинами возник во время распития увеселительных напитков, позже перетек в драку. Потерпевший успел нанести иностранцу один удар ножом, но это его не спасло: мужчина получил множество ножевых ранений и упал на пол не в силах больше сопротивляться.

Нанесённых оппоненту ножевых ранений жителю Витебской области оказалось мало, поэтому он начал поджигать предметы в помещении. При этом он знал, что его знакомый, будучи пьяным и сильно раненым, находится в доме один и выбраться не сможет. В результате пожара потерпевший скончался от отравления угарным газом.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, мужчине из соседней республики придётся провести в заключении 11 лет. Также суд обязал его выплатить материальный ущерб (86 982 рублей и 1 350 000 рублей).

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