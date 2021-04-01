Общественный транспорт подешевеет для смолян при оплате картой

Фото: Smoladmin.ru.

По информации пресс-службы городской администрации, с 1 апреля по 31 мая на муниципальных маршрутах Смоленска снова стартует Акция "С Mastercard поездки дешевле".

В этот период в городском транспорте при оплате бесконтактной картой Mastercard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда снизится на 3 рубля. Воспользоваться акцией можно будет в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах.

Ранее мы писали о том, что оздоровительные зарядки хотят проводить в парках и скверах Смоленска.