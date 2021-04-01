В Смоленске перед судом предстанут члены ОПГ, содержавшие 5 игровых салонов. Фото: Олег Укладов

В Смоленске возбуждено 17 уголовных дел против членов ОПГ, занимавшихся организацией азартных игр на пяти площадках города. Среди них были три организатора, ИП, администраторы, бухгалтер и даже специалист по программному обеспечению.

Найти и привлечь к ответственности злоумышленников удалось благодаря работе сотрудников СК и МВД России, а также при силовой поддержке Росгвардии. Игровые залы находились на территории города по адресам: улица Черняховского, дом 6, улица Шевченко ТЦ Елочка, улица Рыленкова, дом 13, улица Нахимова, Багратионовский переулок.

- В результате деятельности обвиняемых был извлечен криминальный доход в сумме не менее 12.6 миллионов рублей. Следователями СК был проведен ряд обысков, в ходе которых было изъято игровое оборудование, денежные средства, документы, мобильные телефоны, оргтехника, - поделилась старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) полковник юстиции Наталья Михайловна Зуева.

Уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд.