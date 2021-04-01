Коммунальщики активно борются с пылью на улицах Смоленска

Фото: Smoladmin.ru.

Работа по очистке улиц и тротуаров Смоленска от песка ведётся круглосуточно. В процессе задействованы десятки единиц техники муниципального учреждения «СпецАвто». Работа ведётся в основном в ночное время, чтобы не создавать неудобств горожанам.

Так, начиная с 29 марта очищались улицы Дзержинского, Нахимова, Николаева, Багратиона, Соболева, Верхний Волок, Лавочкина, Фрунзе, Кутузова и Витебском шоссе, рассказали в пресс-службе администрации города. Поливальные машины в свою очередь готовы к весеннему сезону, они будут подключены к уборке со следующей недели.

Ранее мы писали о том, что общественный транспорт подешевеет для смолян при оплате картой.