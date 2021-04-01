1 апреля для сотрудников ДПС в Смоленске началось с погони

Фото: DRIVE2 Смоленск Вконтакте.

Утром 1 апреля в соцсетях появилась информация о том, что возле завода «Аналитприбор» в Промышленном районе столкнулись 2 авто. По рассказам очевидцев, ДТП довольно необычного характера.

Все началось с того, что водитель автомобиля "Хендай", будучи пьяным, не захотел слушать законные требования сотрудников ДПС и попытался скрыться. Это привело к тому, что сотрудники пустились за ним в погоню. Стражам порядка удалось догнать горе-водителя и вытащить из машины, но "Хендай" продолжил двигаться и врезался в находящуюся впереди "Ладу Ларгус".

Кроме этого, стало известно, что на место происшествия приезжала машина скорой помощи. В пресс-службе регионального управления автоинспекции сообщили, что один из инспекторов получил травму.

Ранее мы писали о том, что общественный транспорт подешевеет для смолян при оплате картой.