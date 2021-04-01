Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту массового отстрела лосей

Фото: Герман Стерлигов.

Известный бизнесмен Герман Стерлигов опубликовал в соцсети видео под названием "Побоище в Смоленской области", на котором видно большое количество отстреленных лосей. Информация привлекла внимание региональных властей, и Губернатор Алексей Островский инициировал проверку по данному факту.

- По указанию прокурора области проводится проверка по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором запечатлена незаконная массовая охота на лосей. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что суд запретил деятельность пищеблока смоленской школы после массового отравления детей.