Смолянам предлагают поучаствовать в конкурсе поздравительных открыток к 9 Мая

Фото: Smoladmin.ru.

Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы» запустил Московский Музей Победы совместно с Почтой России. Все желающие могут нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Участие в творческом состязании смогут принять и дети, и взрослые, рассказали в пресс-службе администрации города.

Все конкурсные работы попадут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на его официальном сайте. Также все россияне смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким и друзьям с собственным текстом поздравления с Днем Победы.

Подробную информацию о сроках и условиях конкурса можно найти здесь.

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